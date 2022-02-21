صابرين تغني "بتخاصمني حبة" في شوارع دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تغني في شوارع مدينة دبي الإماراتية.

صابرين غنت أغنية "بتخاصمني حبة وتصالحني حبة" للفنانة عزيزة جلال، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي صابرين.

من ناحية أخرى تشارك صابرين في بطولة مسلسل "الحلم" الذي يعرض يوميا على شاشة الحياة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو مكون من 40 حلقة.

"الحلم" بطولة: صابرين، كمال أبو رية، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أحمد عبدالعزيز، سميرة عبدالعزيز، مي كساب، أنوشكا، صلاح عبدالله، شريف خيري، عمر محمد رياض، نهال عنبر، طاهر أبو ليلة، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.