إليك هذه الخطوات للتخلص من تورم وانتفاخ العيون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تعاني كثيرات من الفتيات اتتفاخ في العيون خاصة مع قلة مدة النوم وعدم الراحة.

وتسعى كل فتاة لأن تبدو بأفضل شكل خاصة بدون وضع المكياج، وأكثر ما يظهر جمال الأنثى هو عينيها، ولكن مع ضغط العمل والأسرة وقلة النوم وعدم تناول الماء بشكل كاف والإفراط في تناول الأملاح قد يؤثر كل هذا على صحة العين، وقد تؤدي إلى ظهور الانتفاخات والتورم بشكل ملحوظ ما يجعل مظهر الفتاة مرهقًا ومجهدًا للغاية.

ووفقاً لموقع “timesofindia” إليك هذه النصائح للتخلص من انتفاخ العيون:

أولاً: النظام الغذائي

ينبغي الحرص على اتباع نظام غذائي سليم من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز واللبن الرائب والخضروات الورقية.

ثانياً: الكمادات

اصنعي كمادات باردة على العين بأكياس الشاي أو قطعة قماش مملوءة بالثلج أو شرائح الخيار أو البطاطس.

ثالثاً: كريم العين

على الفتاة اختيار كريم مخصص ومناسب لعلاج هذه المشكلة، وتقليل الالتهاب وتغذية الجلد حول العينين لزيادة مرونة الجلد.

رابعاً: النوم

وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي قد تهملها الكثير من الفتيات وتسبب زيادة المشكلة إن أهملتها، فالحصول على قسط كافي من النوم بمدة لا تقل عن ثمانية ساعات يومياً يعطي للعينين راحة وبريقاً ملحوظاً.

خامساً: شرب المياه

يمتاز شرب كمية كبيرة من المياه خلال اليوم بإعطاء صحة أفضل للعين و للعناية بالبشرة عموماً، فتناول كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها.

خامساً: تقليل شرب المنبهات

من المهم التقليل من تناول القهوة والشاي والمنبهات عموماً لأنه يتسبب في جفاف البشرة ويجعلها باهتة.