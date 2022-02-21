بعد انتشار صورتها بالحجاب… هل اعتزلت رغدة الفن؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 1:37 مساءً

أثارت الفنانة السورية رغدة الجدل في الساعات الماضية بعد نشر صورتها وهي مرتدية الحجاب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك مصحوبة قائلة: عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده”.

هذا ما دفع المتابعين لاعتقاد أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.

وفور انتشار صورتها مع أقاويل اعتزالها الفن، خرجت رغدة نافية الأمر تماماً، حيث أوضحت في تصريح لـموقع “اليوم السابع” أنها لم تعتزل التمثيل، وأن الصورة التي نشرتها وترتدي فيها الحجاب، غير مقصود بها أي شيء مثلما اعتقد الجمهور، قائلة: “أعمارنا جميعها من المؤكد بيد الله”.

وفي التفاصيل، رغدة ابتعدت عن الفن خلال السنوات الأخيرة، وخلال آخر 10 سنوات شاركت في الأعمال الفنية على استحياء، حيث قدمت خلال هذه الأعوام مسلسلين وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم سينمائى وهو “المركب” للمخرج عثمان أبو لبن والذى قام ببطولته مجموعة من الفنانين الشباب وهم أحمد حاتم، يسرا اللوزى، اسلام جمال، ريم هلال، فرح يوسف وآخرين.

وعلى مستوى الدراما، قدمت رغدة مسلسل “الشك” عام 2013 والذى شارك في بطولته مى عز الدين، مكسيم خليل، حسين فهمى، صابرين، نضال الشافعى، هبة مجدة، دينا فؤاد، ريم البارودى، ريهام سعيد، طارق صبرى، رشا مهدى، أحمد عصام، كريم أبو زيد، أحمد صيام وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد النقلى.

كما قدمت رغدة مسلسل “الضاهر” الذى عرض عام 2019 بعد تأجيل عامين، والعمل بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

أما في تاريخها مع المسرح، قدمت خلال السنوات الماضية مسرحية بعنوان “الأم الشجاعة” عام 2016، إنتاج البيت الفني للمسرح الأحد على مسرح ميامى، كما قدمت بطولة حكاية من حلقتين في مسلسل بعنوان “جراب حواء” تأليف أحمد عزت وإخراج سارة وفيق.