بعد اتهامها بالحمل دون زواج… “قمر” تكشف عن هوية والد ابنتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي من سنة تقريبا شائعات واتهامات تطال النجمة اللبنانية “قمر” بانجابها طفلة دون زواج ودون أن يكون للطفلة “لونا” أب تحمل اسمه وكنيته.

فبعد أن اثارت الجدل، كشفت “قمر” عن هوية والد ابنتها “لونا” عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام” قائلة: “هنيئا للمظلوم عند ربنا وهو بريء.. لكل الناس اللي عمالين يتكلموا عني ويقولوا كلام مش كويس، وإن بنتي اتولدت غير معروف هوية والدها، ده باسبور بنتي الأمريكي، وده اسم والدها، ياريت تخليكوا في حالو ومالكوش دعوة بالناس.. لونا مهدي غندور الله يبعتلك أيام حلوة”.

و كانت “قمر” تعرضت لهجوم كبير، عقب إعلان حملها، حيث نشرت صورا من جلسة تصوير جديدة ببطن منتفخ، دون أن تعلن عن زواجها من قبل وعن هوية والد الجنين، وانهالت عليها الأسئلة من متابعيها، يتساءلون من هو والد الجنين ومتى تزوجت، لترد عليهم ببوست طويل.

وقالت قمر عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”: “السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بتحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه”.

وأضافت قمر: “من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومَن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر، مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته”.