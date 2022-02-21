من جديد… ريهام سعيد تهاجم منتقديها: “صحيح اعتزلت لكن بتعرفوني قد ايه أنا ناجحة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 12:59 مساءً

لا تزال الإعلامية المصرية المعتزلة ريهام سعيد تواجه كما من الإشاعات رغم اعتزالها مجال الإعلام للتركيز أكثر على الفن والتمثيل.

وييدو أن الوضع “متأزم” مع سعيد خاصة بعد ما نشرته مؤخرا عبر حسابها على انستغرام متوجهة فيه لمنتقديها ومن يحاول تشويه سمعتها.

ووجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لمنتقديها ومن حاولوا تصدير أفكار خاطئة عنها، بحسب قولها، منتقدة الأخبار التي تنشر عنها في الصحف.

وكتبت سعيد رسالة مطولة جاء فيها: “حسبي الله ونعم والوكيل في كل مفتري وفي كل أفاق ساهم أنه يقضي علي مجهود ناس استمر لسنين طويلة”.

وتابعت: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم أنه يصدر فكره غلط عني وعن شخصيتي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد جاب سيأتي عشان يشدني لمشكلة وأطلع في الآخر بتاعت مشاكل لما يكون ليه رد فعل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد غلط فيه من غير سبب عشان كل ذنبي أني نجحت”.

وأوضحت أن هناك من تسبب لها في المشاكل في حياتها حيث أفادت في تدوينتها: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وقفت جنبه واتخلي عني في وقت شده وعارفاهم بالاسم ومش هانس، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما يعرفنيش وقال كلمة وحشة عني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل صحفي كتب خبر في عز أزمتي عشان يقضي على شغلي واسمي، حسبي الله ونعم الوكيل في الي اتسبب أن أطفال ماتت كل ما كان البرنامج بيقف، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد كتب بوست شتيمه عن جهل لما سمع وماشافش المهم أن كل دول فاهمين أنهم انتصروا غلطانين”.

كما هاجمت ريهام سعيد من تسببوا في حبسها: “أنا صحيح اعتزلت لكن انتوا كل يوم بتعرفوني قد ايه أنا ناجحة ومهمة و شاطرة، عرفتوني قيمة الحياة الحقيقية وهي الزوج و العيله والأولاد عرفتوني أن المتعة الحقيقية في طاعة الله وعبادته شكرا لكن اوعوا تستهونوا بحسبي الله ونعم الوكيل والله الحق راجع والأذى راجع تالت و متلت. اما بقي الي رماني في السجن ظلم ده حسابه عند ربنا عسير انا ام سبت ابني عنده شهر من غير رضاعه من غير ما أعمل أي حاجه”.