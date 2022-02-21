فيديو.. شابة متباهية بوشم على يدها تُصعقُ بـ “معناه الخفيّ”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

إنه أمر شائع ومعتاد ان يشعر الناس بالندم بعد حصولهم على وشم على اجسادهم سواء قرروا يشكل متسرع ان يرسموا وشما معينا، او حفروا اسم شريك انفصلوا عنه في ما بعد، او انهم أصبحوا في مرحلة عمرية لم يعد الوشم يناسبها .

الا ان شابة نشرت على تيكتوك تجربة مختلفة مع احد الوشوم التي على يدها، اذ ان ندمها لم يكن بسب أي من الحالات المذكورة بعدما صعقت بالمعنى الخفي الذي يرمز اليه الوشم.

اذ لدى الشابة الاميركية ” بريتاني ليوين” وشم فاكهة الأناناس داخل مثلث على يدها والذي يقلب رأسا على عقب عندما ترفع يدها. ووفق مجلة ديلي ستار كانت الشابة مغرمة بالوشم قبل ان تطلب منها صديقتها المقربة ان تبحث على غوغل عن “الرمز الخفي” للوشم الذي من دون علمها رسمته على يدها.

وعلى ما يبدو، فإن اشارة الاناناس المقلوبة هي رمز سري يستعمله اشخاص يشاركون في “نشاطات جنسيّة غير اعتيادية” او يبحثون عن حفلات يجدون فيها هذه الانواع من النشاطات. ويميز هؤلاء الاشخاص بعضهم بعضا في الاماكن العامة بفضل رمز ” الأناناس المقلوبة”.

وسردت الشابة قصتها في فيديو طريف على تيكتوك معلًقة: “عندما تدرك انك ارتكبت خطأ فادحا”.

كذلك نشرت الشابة صورا لمحادثات مع صديقتها التي قالت لها ان تبحث عن المعنى الخفي للوشم على يدها. وتقول صديقتها: ” لقد اكتشفت للتو ماذا تعني قاكهة الأناناس المقلوبة” لترد “بريتني” مصدومةً: “ماذا؟ سأبحث عنها في غوغل الآن”.

وفيما لم يكن لدى الشابة أدنى فكرة عن المعنى السري لوشمها، يبدو أن متابعيها في التعليقات يعرفون معناه جيدا. فعلّق أحد الأشخاص: “ظننت انك تنتمين الى هؤلاء الأشخاص في كل مرة كنت اشاهد مقطع فيديو لك”. وقال آخر: ” في كل مرة كنت أرى وشمك، كنت أتساءل: هل هي على علم بمعناه”.

وعلّق متابع آخر: “ظننت انك وشريكك تشاركان في هذا النوع من النشاطات. آسف انك لم تكوني على علم بذلك”.