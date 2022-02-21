مفاجأة.. رغدة تُعلن توبتها وتنشر صورتها بالحجاب.. شاهد كيف تبدو في أول ظهور لها!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 فبراير 2022 03:50 مساءً - أثارت الفنانة السورية «رغدة» حيرة جمهورها، بعد نشرها صورة لها بالحجاب من أمام لوحة باسماء الشهداء، وعلّقت عليها مؤكدة أن ما تبقى من عمرها سيكون بكامله لله وحده فقط، ولم تعلن بشكل رسمي اعتزالها، أو عدم مشاركتها في أعمال فنّية في الفترة المقبلة.

ونشرت رغدة الصورة، عبر حسابها الشخصي بموقع الـ فيسبوك: وعلّقت عليها قائلة: عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده.

الفنانة رغدة بالحجاب في أحدث ظهور – الصورة من حسابها على فيسبوك

وعلى مدار الأشهر الماضية، أثيرت حالة من الجدل حول الحالة الصحية للفنانة رغدة، بعدما طالبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة الجمهور بالدعاء لرغدة بعد إصابتها بوعكة صحية. ولم تكشف وهبة عما تعانيه الفنانة السورية، واكتفت بالتأكيد على أنها بحاجة إلى الدعاء، بعد إصابتها بوعكة صحية عقب تصوير حلقة معها في برنامجها.

رغدة في أول تعليق بعد أخبار اعتزالتها الفن وارتداء الحجاب

رغدة أكدت خلال تصريح خاص لإحدى الصحف المحليّة أنّها لم تعتزل الفن والتمثيل مطلقًا، مضيفة: “من المؤكد أنّ أعمار البشر بيد المولى عز وجل، وهو المقصد والغرض مما كتبته من تعليق على الصورة”، وذلك بحسب ما نقلت عنها صحيفة “الوطن”.

مشوار رغدة الفنّي

رغدة ولدت في مدينة حلب لأب سوري وأم مصرية عام 1957 وجاءت إلى مصر في العام 1980 لكي تكمل دراستها في الأدب العربي في كلية الآداب جامعة القاهرة ثم اتجهت إلى التمثيل وعملت بين مصـر وسوريا في السينما والتلفزيون والمسرح ولها مشاركات في الإذاعة.

ظهر نجاحها في السينما المصرية بعد مشاركتها في فيلم الطاووس عام 1982 مع الفنان صلاح ذو الفقار والمخرج كمال الشيخ ثم مشاركتها البطولة الفنان دريد لحام والكاتب محمد الماغوط في فيلم الحدود عام 1984 وفيلم التقرير عام 1986.

اشتهرت بأدوارها في العديد من الأفلام الناجحة مثل “استاكوزا، رغبات، 85 جنايات، الإمبراطور، كابوريا، عيون الصقر، فتاة من إسرائيل، خيوط العنكبوت، بناتنا في الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللي باع الشمس”، وغيرها من الأعمال الفنية المهمة.

وشكلت ثنائيا فنيا مع النجم الراحل أحمد زكي، وكان آخر عمل فني شاركت ببطولته في مصر مسلسل “الضاهر” من بطولة النجم محمد فؤاد عام 2019، وبجانب التمثيل تزاول رغدة العديد من الأنشطة الأدبية المتنوعة على رأسها كتابة الشعر.

أخر أعمال الفنانة رغدة

يُذكر أن الفنانة السورية رغدة ابتعدت عن الساحة الفنّية منذ مشاركتها في “مسلسل الضاهر” للمخرج ياسر زايد، وبطولة الفنان محمد فؤاد، والذي عُرض في العام 2019، حيث جسدت فيه شخصية أزهار، وشاركها البطولة كوكبة من نجوم الدراما المصرية.

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