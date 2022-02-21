شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تعين والدها مديرًا مؤقتًا لأعمالها بعد انفصالها عن فريقها الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد، انفصال النجمة العالمية دوا ليبا عن فريقها الإدارى، وأن المغنية البالغة من العمر 26 عامًا، قامت بتعيين والدها مديرًا لأعمالها بشكل مؤقت، وذلك بعد إعلانها عن جولتها الغنائية Future Nostalgia والتي تأخرت كثيرًا بسبب فيروس كورونا

وكانت شاركت المغنية العالمية دوا ليبا متابعيها على موقع انستجرام من خلال صور جديدة لها اثناء تناول البيتزا، حيث ظهر خلال الصور بطريقة تمازح فيها أكثر من 77 مليون متابع ممن يحرصون على متابعتها، الذين استمتعوا بمشاهدتها بصحبة صديقتها سارة ليساندر.

ظهور دوا ليبا بهذا الشكل جاء بعدما انفصلت عن حبيبها عارض الأزياء الشهير أنور حديد، بعد علاقة عاطفية جمعتهما لأكثر من عامين، وذلك بسبب مرور علاقتهما بأزمة دون الكشف عن تفاصيلها، وفقا لما أكده مصدر قريب من دوا ليبا لموقع et، لافتا إلى أنهما انفصلا فى وقت سابق.

وذكر المصدر أن دوا ليبا كانت تسجل فى هذا الوقت ألبومها الجديد بين لوس أنجلوس ولندن، فيما بقى أنور حديد فى نيويورك، ولم يظهر دوا ليبا وحديد سويا منذ ما يقرب من ثمانية أسابيع، بسبب جداول أعمالهما المتضاربة، وكانت آخر صور لهما على إنستجرام فى بداية نوفمبر الماضى.

وكانت بدأت شائعات ارتباط الثنائي لأول مرة في يوليو 2019 ، عندما تم رصدهما معًا في مهرجان الموسيقى الصيفي البريطاني في لندن.

وأكد المصدر أنهما قررا إنهاء علاقتهما الشهر الماضي بسبب نشوب العديد من الأزمات والخلافات بينهما، وجاء ذلك عقب فترة قصيرة من انفصال جيجي حديد شقيقة أنور عن حبيبها ووالد ابنتها زين مالك في نهاية أكتوبر الماضي، بسبب والدتهما يولاندا حديد.