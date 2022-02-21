شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله فى عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج الكبير يسري نصر الله في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الحادية عشرة التي ستنطلق يوم 4 مارس 2022، ويشارك في عضوية تلك المسابقة أيضًا المخرج موسى توريه من السنغال، والمخرجة أبولين تراوري من بروكينا فاسو، والناقد كمال بن وناس من تونس، والنجم العالمي جيمي جان لوي من هاييتي.

ويشارك في تلك المسابقة 10 أفلام تتنافس علي جوائز الدورة الـ11 هي: الفيلم المصري "2 ميدان طلعت حرب" للمخجر مجدى أحمد على، وفيلم "حبيبة"، إخراج حسن بن جالون، من المغرب، وفيلم "زوجة حفار القبور" إخراج خضار أحمد من الصومال، وفيلم "الاتفاق" إخراج ليا مالي وفرانك تييري من الكاميرون، وفيلم "أرجو" إخراج عمر بالقاسم من الجزائر، وفيلم "مسعود" إخراج ايمانويل روتوبام من بوركينا فاسو، وفيلم "ابتعد" إخراج ستانلى اوكيهواري من نيجيريا، وفيلم "ماريا كريستو" إخراج بول اس ويلو من زامبيا، وفيلم "توالت افريقيا العام" إخراج كوفي اوفوسو يبوا من غانا، وفيلم "ماشية لجهنم" إخراج اسمهان لحمر من تونس.

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي .