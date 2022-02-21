شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تتحدث عن معاناتها فى حياتها بسبب السفر وكيف تحاول حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك من خلال بوست لها على إنستجرام عن معانتها بسبب طريقة الحياة التي عاشتها واختارت العيش بها، والتي تعتمد على السفر بصورة كبيرة إذ نشرت أكثر من صورة لها علقت عليها وكتبت: "الطريقة التي اخترت أني ابني حياتي وعيلتي فيها، كانت تحسسني بعدم الاستقرار، عدم الشعور بالثبات وأحيانًا حتى الأمان.. بصحى وأنا أحيانًا مش عارفة وين أنا من كتر ما بسافر".



صبا مبارك

وأضافت : "بس من مدة مش طويلة بديت اتعلم اني الاقي الثبات جواتي ، جوا حالي هو المكان الي بدي اكون فيه مهما اتغيرت الاشياء حوالي .. و مهما الناس كمان اتغيروا".



صبا مبارك فى صورة أخرى

على جانب آخر تظهر الفنانة صبا مبارك فى دور طبيبة خلال أحداث مسلسل "ليلة السقوط"، وتتورط فى عدة مشاكل مع مجموعة من الإرهابيين، وتدور أحداث المسلسل حول جرائم الاغتصاب وخطف الصبايا باسم الدين البرىء من هذه الأفعال المحرمة، ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل على أحد القنوات الفضائية.



صبا مبارك

مسلسل "ليلة سقوط"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج ناجى طعمة، ويشارك فى بطولته بجانب النجم طارق لطفى عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كندة حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين، ومن المقرر عرضه بداية عام 2022



صبا على انستجرام

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ويبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته فى مواجهة قوى الظلام والطغيان التى حاولت محو تاريخ العراق، ويحكى فى إطار درامى تشويقى توثيقى للجرائم التى ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثاً مأساوية دموية".

من ناحية أخرى تشارك صبا مبارك فى الموسم الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "توبة" للنجم عمرو سعد وإخراج أحمد صالح، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى.