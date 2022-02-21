شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Death on the Nile يخيب الآمال فى شباك التذاكر العالمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خالف فيلم الحركة والغموض Death on the Nile للنجمة العالمية جال جادوت، التوقعات التي كانت أعجت له في سباقه على شباك التذاكر العالمية، حيث احتل المركز الرابع في سباق الأسبوع في الصين بأرباح بلغت 19.8 مليون دولار فقط مخيب الآمال في أكبر أسواق السينما العالمية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد Death on the Nile خالف التوقعات بالرغم من الإشادة التي حصل عليها من قبل النقاد قبل عرضه في صالات السينما، بعد اثارته للجدل بتفاصيل حبكته التي اعترضت بعد الدول عليها وقررت منعه من العرض.

فيلم Death on the Nile من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذى يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكى ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.

وشهد الجناح المصري بالمتحف البريطاني في لندن، عرضا خاصا لنجوم فيلم Death on the Nile، حيث حرص نجوم الفيلم على التقاط الصور وسط الآثار الفرعونية بالجناح المصرى بلندن.