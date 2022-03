شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند يهاجم الصحف بعد شائعات شرائه قصرا بـ3 ملايين إسترلينى للعيش مع صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسابيع من التكهنات والشائعات التى دارت حول توم هولاند، وصديقته، بشأن نيتهما شراء منزلا جديدًا، وضع، أخيرًا، نجم فيلم سبايدر مان، الأمور فى نصابها الصحيح، حيث أكد أنه لم يشتر منزلاً في جنوب لندن مع زيندايا، وقال إن "التقارير التي ادعت أنه وصديقته زيندايا، أنفقا 3 ملايين جنيه إسترليني على منزل من 6 غرف نوم، فى ريتشموند، كانت خاطئة تمامًا".

يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة The Mirror أن الزوجين كانا يخططان للانتقال إلى المملكة المتحدة في الصيف، مضيفة أن المنزل سيشمل صالة رياضية وسينما، لكن أثناء ظهوره خلال Live with Kelly and Ryan يوم الجمعة الماضية، قال هولاند، إن أحد الأشياء الذى يعيشها كونه ممثلاً هو "الطريقة التي ستتلاعب بها الصحافة بالحقيقة وتخرج بأكثر العناوين شناعة"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة independent.



توم هولاند وزيندايا

وأضاف: "لقد اتصل بي الكثير من الناس، لأنني على ما يبدو اشتريت منزلاً جديدًا في جنوب لندن؟، وهو أمر خاطئ تمامًا، لم أشتر منزلا جديدا، وفور علمي بالخبر قلت لنفسى "واو، يا لها من مفاجأة، أتساءل متى سأحصل على المفاتيح".

من ناحية أخرى، كشفت عدة تقارير أجنبية - فى وقت سابق - عن تصدر فيلم النجم العالمي توم هولاند Uncharted لشباك التذاكر العالمية، بحصيلة 44 مليون دولار لأول مرة منذ طرحه في الأسواق العالمية، لينجح في الاحتفاظ بالمركز الأول عالميًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فأن النجم العالمي توم هولاند صاحب الـ 25 عامًا، نجح في جذب الانتباه له في سباق الإيرادات، بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمه الأخير الرجل العنكبوت، ليحظى بفيلمه الجديد Uncharted على المركز الأول في سباق الإيرادات بالرغم من تصنيفه للأعمار الأكثر من 13 عامًا.