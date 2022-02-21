شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "POTATO" يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان يوسف شاهين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم "POTATO"، ضمن المسابقة الرسمية فى مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، ومن المقرر عرضه اليوم الإثنين الموافق 21 فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساءً، والفيلم بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

وكان قد قال المخرج محمد البدري لليوم السابع أنه استوحى فكرة الفيلم من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى، وتابع العنصر الأساسى لتمسكى بفكرة الفيلم هى اللوحة نفسها، فهماك كم من التفاصيل المرسومة ولا يوجد أى مبرر منطقى يتلاءم مع البيئة والأشخاص، تفاصيل جعلت منى شخص فضولى لإيجاد أى رابط درامى حتى أستطيع أن أضع قصة درامية محبوكة .

يذكر أن فاعليات مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة تنطلق غدا الإثنين الموافق 21 فبراير حتى الخميس 24 فبراير ، برئاسة مدير التصوير طارق التلمسانى، ويشهد حفل الختام الخميس 24 فبراير إعلان جوائز الأفلام المتسابقة، وتكريم الفنانين أحمد عبد العزيز، أحمد بدير، عارفة عبد الرسول، والمخرجين محسن أحمد، محمد حمدى، والناقد الأمير أباظة.