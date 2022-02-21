بعد مشاركته في "بحبك" ماذا قال مدحت تيخا عن مخرجه تامر حسني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الفنان مدحت تيخا، عن سعادته بالمشاركة فيلم "بحبك"، مؤكدا أنه اكتشف صفات جديدة في مؤلف وبطل العمل الفنان تامر حسني، الذي يقدم به أيضا أول تجاربه كمخرج سينمائي.

الفنان مدحت تيخا، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، نشر صورة تجمعه مع الفنان تامر حسني، وكتب: "طبعا أنا مش عارف أكتب إيه ولا إيه عن النجم العسل الجميل ده".

وتابع: "علي المستوى الشخصي، أخلاق ورقي وأدب وخفة دم مفيش زيها، وطبعا نجم الجيل وأهم نجم في الوطن العربي كله وأحلى صوت في الدنيا"

وأضاف تيخا: "بس أنا هكتب عن حاجة جديدة عنه، وهي تامر حسني (المخرج)، لقيت مخرج شاطر جدا، مجتهد متمكن فاهم كويس جدا بيعمل إيه، مهتم بتفاصيل كل شئ وكأنه مخرج من زمان".

واختتم: "الحمد لله وبشكرك يا تامر، إنك وثقت فيا، فيلم "بحبك" تأليف وإخراج وبطولة السوبر ميجا ستار تامر حسني، والنجمة القمر هنا الزاهد، والعسل اللي بيموتني ضحك حمدي الميرغني، والعبد لله مدحت إسماعيل، بسم الله ماشاء لاقوة إلا بالله.. بإذن الله نجاح محدش شافه قبل كدة ...يارب".

الفنان تامر حسني، نشر أمس عبر صفحاته في مواقع التواصل، صور من تصوير الفيلم، وكتب: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، تشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط إني أول من اكتشفها في بداية حياتها وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم، ومبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي الميرغني اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وللأسف لسه مصورش علشان أنزل صورة بس في أول يوم تصوير له ههريه صور".

وتابع: "انتظروا بعد أيام انضمام نجمة جميلة مميزة من نجوم المستقبل اللي هيكون ليها مستقبل كبير إن شاء الله، وفرحان جداً بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل وربنا يكتبله فيه كل النجاح ويكرمه ويكرمنا معاه".

واختتم: "الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر سينرچي أحمد بدوي، تي إتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي".