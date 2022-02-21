صبا مبارك تخضع لجلسة تصوير وتعلق: "بديت أتعلم ألاقي الثبات جوايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة الأدرنية صبا مبارك، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت صبا على الصور قائلة: "الطريقة اللي اخترت إني أبني حياتي وعيلتي فيها، كانت تحسسني بعدم الاستقرار، عدم الشعور بالثبات، وأحيانا حتى الأمان، بصحى وأنا أحيانا مش عارفة وين أنا من كتر ما بسافر".

وتابعت: "بس من مدة مش طويلة بديت أتعلم إني ألاقي الثبات جواتي، جوه حالي هو المكان اللي بدي أكون فيه مهما اتغيرت الأشياء حوالي، ومهما الناس اتغيروا".

الفنانة صبا مبارك تشارك في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "سوتس بالعربي"، وهو من بطولة: آسر ياسين، ريم مصطفى، أحمد داوود، تارا عماد، مصطفى درويش.