بعد نقلها للمستشفى.. والدة بطلة فيلم "سعاد" تكشف لمصراوي تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعرضت الفنانة الشابة بسنت أحمد "بطلة فيلم سعاد"، لأزمة صحية، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات في الإسكندرية.

والدة بسنت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "بسنت خضعت لفحوصات طبية، في مستشفى زمزم بمحرم بك في الأسكندرية، بعد إصابتها بنزلة معوية حادة وهبوط الضغط، بعد تعرضها لحالة تسمم"

وتابعت: "بسنت عادت إلى المنزل، بعد خضوعها للفحص وتلقي الإسعافات، وتقرر خضوعها لكورس علاج، على أن يتم إجراء فحص لها بالسونار".

الفنانة الشابة بسنت أحمد، تم أختيارها ضمن خمس مواهب واعدة في صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم العربي، في إطار فعاليات الدورة 73 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد مشاركتها في بطولة فيلم "سعاد".

فيلم "سعاد" شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان ورشح لتمثيل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار، ومن إخراج أيتن أمين، سيناريو أيتن أمين ومحمود عزت، بطولة: بسنت أحمد، بسملة الغايش، هاجر محمود، ومن إنتاج سامح عواض، درة بوشوشة، محمد حفظي ومارك لطفي.