مي كساب توجه الشكر للجمهور بعد نجاح مسلسل "الحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة مي كساب، الشكر للجمهور، قبل ساعات من عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "الحلم"، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام البوستر الدعائي للعمل.

وكتبت مي: "النهاردة إن شاء الله الحلقة الأخيرة من مسلسل الحلم، نتمنى تكونوا اتبسطوا، شكرا للجمهور الكريم حبكم حياة، تعرض الحلقه اليوم الساعه ٩ مساءً على قناة الحياة".

"الحلم" بطولة: صابرين، كمال أبو رية، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أحمد عبدالعزيز، سميرة عبدالعزيز، مي كساب، أنوشكا، صلاح عبدالله، شريف خيري، عمر محمد رياض، نهال عنبر، طاهر أبو ليلة.

مسلسل "الحلم" دراما اجتماعية مكونة من 40 حلقة، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.