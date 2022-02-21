بعد اتهامها بالإنجاب دون زواج.. قمر تكشف هوية والد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الفنانة اللبنانية قمر، على الاتهامات التي وجهها لها عدد من متابعيها بإنجابها ابنتها الثانية "لونا" دون زواج.

وعبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، نشرت قمر صورة من جواز سفر ابنتها الأمريكي.

وعلقت قمر: "نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش عارفين مين بيا".

وتابعت: "هيدا باسبور بنتي الأمريكي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة".

وكانت قمر قد أثارت جدلا كبيرا بعد حملها الفترة الماضية دون الإعلان عن زواجها، ما جعل البعض يعلق أنها أنجبت طفلة دون زواج للمرة الثانية.