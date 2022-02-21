بالصور: هل دخلت يارا القفص الذهبي؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة اللبنانية يارا بفستان الزفاف وعلقوا انها أجمل عروس ممكن ان يرونها في حياتهم خصوصا ان جمالها ناعم ومريح للعين.

وتساءل رواد مواقع التواصل ما إذا كانت يارا دخلت القفص الذهبي، ولكن الحقيقة ان الصور ليست من زفافها الفعلي بل من فيديو كليب اغنيتها “بيت حبيبي” الذي سبق وصورته على طريقة الفيديو كليب قبل سنوات وحصدت وقتها الاغنية على نجاح كبير جدا ونسب مشاهدة عالية.

وكانت أوضحت يارا أن “سعادتها لا توصف” بلقاء الجمهور على مسرح المجاز، الذي تحب الغناء عليه، خصوصاً وأن حفلها الأول كان افتراضياً.

وتوجهت يارا، بالشكر لمنظمي الحفل، والقائمين على أمسيات “هلا بالمجاز”، معبرة عن سعادتها بمشاركة الفنان السوري ناصيف زيتون الغناء.

يارا