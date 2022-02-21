بالفيديو: إطلالة سيرين عبد النور تشعل مواقع التواصل بمناسبة عيد ميلادها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 11:37 صباحًا

احتفلت الممثلة والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلادها في إحدى المقاهي في لبنان مع مجموعة من أصدقائها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة مقاطع فيديو لسيرين والتي ظهرت فيها وهي ترقص بعفوية تامة خلال إحتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت سيرين بالفيديو الأول وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة “لو بص فعيني”.

وعلّق الجمهور على خفة دم سيرين وعلى تصرفها على طبيعتها دائماً، وتمنوا لها عاماً جميلاً ومليئاً بالنجاح.

وكانت سيرين قد نشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق ولامع بإطلالة حابسة للأنفاس كما وصفها المتابعون، مطبقة ماكياجاً ناعما أظهر جمال وجهها، وعلقت سيرين على المنشور ذاته قائلة: “من حفل عيد ميلادي الليلة، أحبكم جميعا”.