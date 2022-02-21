بعد دعاوى من جيرانه.. هدمُ قصر “محمد حديد” الفخم!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما رفع جيرانه دعاوى قضائية ضده، بسبب خطورة منزله على مبانيهم ومنازلهم، خسر المليونير الفلسطيني الأصل محمد حديد المعركة حيث بدأت عمليات هدم قصره الضخم المقدرة قيمته بعشرات ملايين الدولارات في Bel Air لوس انجلوس .

وكان والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد قد واجه قبل عامين أمراً يقضي بهدم القصر، بعد أن رفع جيرانه ضده عدد من الدعاوي القضائية، بسبب خطورة قصره على المباني المجاورة له، وحجمه الكبير غير الملائم للمباني المحيطة به.

محمد حديد أعلن عدم إمتلاك المبلغ اللازم لهدم العقار، ليُعرض بعدها القصر في مزاد علني،لتقوم شركة Sahara Construction بشرائه مقابل 5 ملايين دولار، بعد أن كان حديد ينوي بيعه بحوالي 100 مليون دولار، حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل.

وقد اشارت شركة Sahara Construction إلى أن عمليات الهدم ستتطلب حوالي 60 يوماً، خاصة في ظل عدم القدرة على استخدام كرة الهدم لإزالة المبنى، بسبب شدة انحدار التلال التي بُني عليها، وعدم مراعاة الخطط المعتمدة في البناء.

وفي السياق، أفادت صحيفة ديلي ميل، بأن حفارة ميكانيكية شوهدت وهي تهدم جدارا من المبنى الضخم، بينما قام العمال بتهيئة السقف الخرساني المسطح لتقطيعه إلى أقسام وإزالته.

وتأتي هذه الخسارة لمحمد حديد، والد بيلا وجيجي، أمام عدة دعاوي قضائية تقدم بها جيرانه ضده قبل عامين، إذ شكل قصره الضخم خطورة كبيرة على المباني المجاورة له، حيث يعتبر حجمه الكبير غير ملائم للبنية الأرضية التي تم بناؤه عليها.