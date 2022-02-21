شكرا لقرائتكم خبر عن "اعتدى على آثار الحكيم" دور شر وحيد قدمه الفنان محمد رضا فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد رضا أحد أهم أيقونات الكوميديا بالسينما المصرية أو كما يلقبه الكثير بـ"المعلم" وهى الشخصية التي قدمها في أغلب أعماله السينمائية ولكنه قدمها بطريقة كوميدية خفيفة الظل وبطريقة ميزته عن باقى فنانين جيله فهو ابن البلد الذى استطاع أن يكسب قلوب الجمهور في الوط ن العربى.

رغم تميز الفنان محمد رضا في دور "المعلم" في الكثير من أعماله إلا أنه في أحد المرات قرر أن يخوض تجربة جديدة وأن يجسد شخصية مختلفة فقام بتقديم دور شر وحيد كما قال نجله أحمد رضا في تصريحات تليفزونية بأنه خاض تجربة الشرير بشخصية "المعلم ياقوت" في فيلم "فقراء لا يدخلون الجنة" ولكن لم يكرر هذه التجربة مشيرا إلى أن أسرته لم تحب أن تراه بهذه الشخصية كما هو نفس الحال بالنسبة له.

وكان دور الشر الذى قدمه في فيلم "فقراء لا يدخلون الجنة" يدور حول المعلم ياقوت، المنبوذ من جيرانه المنافقين له لغروره وتكبره، ولجشعه المستمر رغم حاله الميسور، وويستدرج بطلة العمل ويهددها بطردها من منزلها هي ووالدتها ويعتدي عليها".

ولد الفنان محمد رضا فى اسيوط فى 21 ديسمبر 1921 حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن، ومن أهم مسرحياته زقاق المدق.

نجح في شخصية المعلم في مسرحية "زقاق المدق" فالتصقت بها اذاعيًا وسينمائيًا وفى المسلسلات التليفزيونية، مثل "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينما نجح محمد رضا في انه يعطى شخصيه المعلم الفكاهة.

وقدم محمد رضا العديد من الأفلام التي نجح خلالها منها، جعلوني مجرما، بنات حواء، فتوات الحسينية، العتبة جزاز، باريس والحب، ثعالب وأرانب، ليتيم والحب، الصاغة"، بالإضافة للعديد من المسلسلات والمسرحيات التي نجحت تليفزيونيا.