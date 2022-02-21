شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض "موسكو على الجليد" على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الأوبرا المصرية عن انطلاق عروض موسكو على الجليد الروسية وذلك نظرًا لاستكمال تجهيزاتها الفنية وذلك فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين 21 فبراير على المسرح الكبير حيث تقدم باليه سندريلا وبحيرة البجع بطريقة التزحلق على الجليد، وذلك بعدما كانت قد أعلنت الأوبرا عن انطلاقها اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

فرقة باليه موسكو على الجليد تأسست عام 2003 على يد فيتالى فيدينيف أحد نجوم فرقة أوكرانيا الوطنية للباليه بهدف تقديم لون جديد ومختلف من الفنون يجمع الرقص الكلاسيكى والإيقاعى بفنون حركية أخرى تجذب اهتمام الصغار والكبار وتضم أكثر من 300 عارض حققوا نجاحًا باهرًا أثناء جولاتهم العالمية فى مختلف الدول منها مصر، فنلاندا، اليابان، إسبانيا، كوريا، الارجنتين، البرازيل، ألمانيا، أستراليا وغيرها.

عرض سندريلا موسيقي شتراوس، وتصميم رقصات أندراي جلاشنيدر، أما بحيرة البجع فتصميم الموسيقي لتشايكوفسكي، وتصميم الاستعراضات أيضًا أندراي جلاشنيدر.

فرقة باليه موسكو على الجليد تأسست عندما قرر نجم التزحلق الروسى وبطل أوروبا "أيجور بوبرين" أن يؤلف فرقة تجمع أهم راقصى التزحلق على الجليد، حيث تتكون الفرقة من 30 راقصا وراقصة من أهم أبطال التزحلق على الجليد بالإضافة إلى أبطال السيرك ونجوم الاوليمبياد فى العالم. وتتميز رقصات الفرقة بالبناء الدرامى القوى، والحركات الرشيقة المتميزة وتكنيك التزحلق الفريد ولهذا قامت دار الأوبرا بتجهيز خشبة المسرح ليتناسب مع طبيعة العروض، حيث تم تزويده بماكينة لتثبيت الثلج المستخدم فى العروض الذى يتعدى الثلاثة أطنان وذلك من خلال مجموعة من المهندسين.