شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تتجول فى شوارع دبى وتغنى "بتخاصمنى حبه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة صابرين، متابعيها عبر حسابها على تويتر، فيديو لها وهي تتجول في شوارع دبى وتغنى أغنية بتخاصمني حبه للفنانة عزيزة جلال، وحاز الفيديو على إعجاب العديد من متابعيها.

ويعرض لصابرين حالياً مسلسل "الحلم" على قناة الحياة، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كشفت صابرين عن مشاركتها فى المسلسل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، وأكدت أن العمل قوى ومميز جداً ولهذا السبب شاركت فى بطولته موضحة أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، تكون فيه حنية".

وتدور قصة مسلسل "الحلم" حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.