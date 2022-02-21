شكرا لقرائتكم خبر عن أغانٍ كانت وش السعد على أفلامها وحققت نجاحها بالسينما.. آخرها "الغزالة رايقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح الأفلام في السينما لا يتوقف فقط على الممثلين والتمثيل والديكور والإضاءة وغيرها من العوامل المستخدمة في إخراج صورة جيدة للفيلم وقصة تجذب الجمهور، ولكن الأغنية لها عامل كبير في نجاح الأفلام أيضًا فعلى مر الزمن في السينما المصرية شهدت العديد من الأفلام النجاح بفضل الأغنيات التي تحتويه سواء التي تم إنتاجها كنوع من أنواع الدعاية أو من خلال التوظيف الدرامى ضمن أحداث العمل السينمائى.

يمكن هذه الظاهرة تحققت مؤخرًا في موسم منتصف العام مع نزول أغنية تحمل اسم "الغزالة رايقة" من فيلم "من أجل زيكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، والتي استطاعت أن تحقق الملايين من المشاهدات وكانت وش السعد على الفيلم الذى عاد عليه بالدعاية الجيدة وتحقيقه نجاحا في إيرادات شباك التذاكر

يأتي نجاح الفنان كريم محمود عبد العزيز بأغنية "الغزالة رايقة" من فيلم "من أجل زيكو"، استكمالا لنجاح والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز خلال فيلم "الكيف" والتي احتوى على العديد من الأغانى المميزة وكان أبرزها "الكيما كا" والتي كانت بمثابة الدعاية القوية للفيلم وتحقيقه لنجاحا جماهيريا وتليفزيونيا.

وفى نفس الفترة الزمنية للفنان محمود عبد العزيز استطاعت عدة أغنيات ضمن محتوى الأفلام في تحقيق النجاح المطلوب منها، أغنية "أنا في اللابوريا" للفنان الراحل أحمد زكى من فيلم "كابوريا"، ومن بعدها أغنية "كماننا" للفنان محمد فؤاد والتي كانت بمثابة دعايا قوية لفيلم "اسماعيلية رايح جاى" وكان الفيلم أيضا وش الخير على الجيل الحالي بأكمله.

هناك العديد والكثير من الأغنيات التي حققت نجاحا للأفلام سواء كان الغرض منها الدعايا أو كانت ضمن محتوى الأفلام منها، أغنية "حبيبى يا عاشق" من فيلم "شورت وفانلة وكاب"، أغنية "سألت نفسى" من فيلم "الشبح"، أغنية "بحبك وحشتينى" من فيلم "الرهينة"، أغنية "حبيبى يا" من فيلم "غاوى حب"، أغنية "انا مش بعيد" من فيلم "حرب اطاليا"، وأغنية "واحد من الناس" اتلى تحمل اسم نفس الفيلم، وأغنية "حلاوة روح" التي تحمل اسم الفيلم أيضا.