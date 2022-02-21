شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عبد العزيز مخيون ضيف شرف فى مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان القدير عبد العزيز مخيون كضيف شرف فى أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، للفنان طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب ومى عز الدين وأحمد أمين، ويظهر فى دور مهم ومحورى، ومن المقرر أن يعرض فى موسم دراما شهر رمضان، ويصور فريق العمل مشاهدهم فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى بشكل يومى للانتهاء من التصوير بشكل نهائى حسب الخطة التى يضعها مخرج العمل حسين المنباوى والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل "جزيرة غمام"، تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

مسلسل جزيرة غمام" بطولة كل من الفنان طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون واخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.

من ناحية اخرى ينتظر الفنان عبد العزيز مخيون عرض مسلسل "سوشيال" للفنان أحمد زاهر وميرنا نور الدين، المقرر عرضه على قناة الحياة بعد انتهاء مسلسل "الحلم" حيث يعمل مخرج "سوشيال" رؤوف عبد العزيز على مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل والتي تدور في إطار 15 حلقة فقط، وطرحت صناع العمل البرومو الدعائى للدعاية والترويج.

مسلسل سوشيال من بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل، فرح الزاهد، تامر فرج، عابد عناني، إسلام حافظ، مطرب الراب شاهين، والعمل من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.