شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل يروى ملامح مشواره الفنى فى صالون الأوبرا.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف صالون الأوبرا الثقافي رائد موسيقى الجاز فى مصر يحيى خليل ويشارك فى الحوار الناقد السينمائي صلاح هاشم، الصحفي أشرف عبد الشافي، والكاتبة منى الشيخ ويديره الفنان أمين الصرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير .

وخلال الصالون يستعرض يحيى خليل ملامح مشواره الفنى الممتد وإسهاماته نشر فنون الجاز فى مصر والوطن العربى وتقنيات أسلوبه فى المزج بين قالب الجاز والموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن يحيى خليل أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط ، تواصلت رحلته الفنية على مدار عقود نجح خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية محلية واجنبية عريضة من مختلف الفئات العمرية ، قدم أكثر من خمسة الآف حفل في 200 مدينة حول العالم ويعد ضيف دائم على العديد من المهرجانات المحلية والدولية الهامة والمتخصصة.

شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.

وتألق بعزفه بصحبة مشاهير موسيقى الجاز من أمثال "أوليفر جونز" و"ديف يونج" و"فان فريمان" و"جيمس مودى" و"ديزى جليسبى"، وكان يحيى قد شارك في العزف مع جليسبى في الحفل الذي أقيم في افتتاح الأوبرا المصرية الجديدة عام 1989