شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات فتى أحلام نجمات الزمن الجميل.. غامض وحمش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفردت مجلة الكواكب في واحد من أعدادها في الأربعينيات من القرن الماضى، صفحة تحت عنوان "اللى بحبه" تكشف فيه نجمات الزمن الجميل عن الرجل المفضل لهن في ذلك الوقت، وجاءت أغلب الصفات حول الرجل الغامض والحمش، فلكل نجمة رجلها المفضل الذى لا ترضى عنه بديلا، وجاءت إجابات النجمات:

قالت الفنانة كامليا: "أفضل الرجل الغامض الذى أتوه فى غموضه ولا أستطيع إدراك سره".

وقالت النجمة آسيا: "أحب الرجل الحمش الذى تتلاشى فيه شخصيتى، وأنسى وجودى فى وجوده، وأشعر أننى ذبت فيه بروحى ووجدانى".

بينما قالت النجمة فردوس حسن: "أحب الرحب الذى تنافسنى فيه غيرى.. ولو كان مش قد كدة.. ودعنى أصارحك فأقول إن الغيرة أقوى دوافع الحب عندنا نحن الجنس اللطيف".