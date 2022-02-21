تحديث جديد لواتساب.. ينهي كابوس الصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما شكا كثيرون من مستخدمي “واتساب” من أن معاينة الصور والفيديو صغيرة، مقارنة بالمعانية المطروحة للمستندات.



وانتبه تطبيق التواصل الفوري “واتساب” لهذه المشكلة سريعاً، وتقول تقارير إخبارية إنه يعمل على حلها.

وبحسب الموقع الإخباري التقني (WABetaInfo) ، فإن “واتساب” سيطلق تحديثا خلال المستقبل القريب يتمثل في معاينة (Preview)

أكبر مما سبق، بحيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا.

وأضاف أن هذه الميزة موجودة الآن في النسخة التجريبية (WhatsApp beta).

وقال إنه من المتوقع أن يجري طرح الخدمة الجديدة في الأسابيع المقبلة.