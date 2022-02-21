أندرو غارفيلد بعد وفاة والدته.. هذا ما أصابه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرد الفنان الأميركي أندرو غارفيلد، تفاصيل الاختبار الصعب الذي تعرض له عقب فقدان والدته. وتحدث بطل “سبايدر مان” إلى القناة 4 الإخبارية في مقابلة حديثة، عن الشعور بالضياع والاكتئاب بسبب تلك الخسارة الكبيرة التي تعرض لها.

وقال أندرو “إنه أمر صعب للغاية، أعتقد أنه مع خسارة كهذه يتم إعادة ترتيب العالم وأقول لنفسي إنني أعرف أنني لست فريداً في تلك التجربة”.

وأضاف: “إنه أمر غريب للغاية لأنك تشعر بأنك الوحيد في ذلك الموقف عندما يحدث لك، لقد شعرت وكأنني يا إلهي، فأنا الشخص الوحيد الذي فقد والدته على الإطلاق، إنه شعور بالوحدة”.

وكشف غارفيلد أنه لم يرغب في فعل أي شيء حيث أمضى معظم وقته في التفكير في الخسارة، وقال “أشعر وكأنه عذاب دقيق ولفترة من الوقت لم أرغب في ذلك، ولم أكن قادراً على فعل أي شيء”.

واختتم حديثه قائلا: “لقد كنت ضائعاً نوعاً ما ولم يكن العالم منطقياً، وما زال الأمر كذلك، لأنني أفتقدها بشدة، وآمل ألا يكون ذلك منطقياً لأنني لا أريد أن أشعر بفقدانها دائماً”.

وفي وقت سابق تحدث نجم هوليوود عن الصعوبات التي واجهها في هوليوود، بعد انضمامه إلى عالم الشهرة والأضواء.

وسرد أندرو غارفيلد كواليس واحدة من أولى المحادثات التي أجراها مع نفسه، واعترف: “في مرحلة ما عليك فقط إغلاق كل شيء والتفكير، إذا لم أكن سأقرأ ما هو سيئ، فأنا فقط لن أقرأ الخير أيضاً، لست على وسائل التواصل الاجتماعي بأي شكل من الأشكال؟”.

وتابع: “أتذكر أنني بدأت أحظى بقليل من الاهتمام عندما كنت أكبر منك بقليل.. لم أكن مستعداً تماماً لتنظيم نفسي بشكل كامل.. كنت بحاجة إلى تعلم الحدود”.