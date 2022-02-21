معلومات تكشف لأوّل مرّة عن علاقة جورجينا وكريستيانو رونالدو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تفاصيل اللحظة التي وقع فيها وصديقته جورجينا رودريغيز في حب بعضهما البعض.

وتحدث رونالدو خلال مقابلة من أجل فيلمهما الوثائقي على Netflix، عن أن لقاءهما الأول كان في متجر غوتشي، حيث كانت تعمل فيه جورجينا البالغة من العمر 28 عاماً.

وقال كريستيانو “منذ تلك اللحظة عندما مررنا على بعضنا البعض خارج شركة الملابس التي تعمل بها، علقت في رأسي وكانت لحظة فارقة”.

كما روت جورجينا تجربتها الرومانسية مع لاعب مانشستر يونايتد، وتذكرت رودريغيز “الدغدغة” التي شعرت بها في بطنها.

وأوضحت: “في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو، كنت في العمل.. وصلت إلى Gucci، وعندما غادرت المتجر، وجدت رجلاً وسيماً جداً، توقفت وبدأت أشعر بالدغدغة في معدتي وقلت (لكن مهلاً، ما مشكلتي؟)”.

وتابعت عارضة الأزياء الشهيرة “طوله وجسده وجماله لفت انتباهي.. كنت أرتجف أمامه، لكن هناك شرارة اشتعلت بداخلي”. وأضافت “أنا خجولة للغاية، وظهر ذلك أكثر أمام شخص لمسني بعمق بنظرة واحدة.. ثم بعد ذلك، الطريقة التي يعاملني بها كريستيانو مميزة للغاية، يهتم بي ويحبني”.

وأعلن رونالدو ورودريغيز العام الماضي أنه من المقرر أن يستقبلا توأما في عام 2022، مما يزيد عدد الأطفال لديهما إلى ستة أطفال.

وكان قد كشف الثنائي، جورجينا رودريغيز وحبيبها كريستيانو رونالدو، مؤخراً، عن جنس “توأمهما” المنتظر، وذلك من خلال مقطع فيديو جذاب شاركاه عبر حسابيهما في “إنستغرام”، واستعانا فيه بأبنائهما.

وظهر الرباعي، أبناء جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، في المقطع وهم يحملون بالونتين بداخلهما ألوان تُعبِّر عن جنس “التوأم”، حيث أفرغوهما ليظهر اللونان الأزرق والزهري، ليتبيّن أن جورجينا ستُنجب “توأما” (صبياً، وفتاة).