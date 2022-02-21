بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعة واحدة مضت التعليقات على شيكو وهشام ماجد برحلة تصفية حسابات في “اللعب مع الكبار” مغلقة

متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير لمغامرة شيكو وهشام ماجد، يعود العمل الكوميدي الشهير “اللعبة” في موسم ثالث بعنوان “اللعب مع الكبار” من تأليف سعد والي وإخراج معتز التوني، وهو من “عروض شاهد الأولى”، ويُعرض على “شاهد VIP”.

يُسارع الصديقان اللدودان مازو ووسيم لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في الليفل الأصعب بمساعدة فريقيهما، غير أن العقبات ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل حدب وصوب، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما. وبعد انتهاء أول المهمات بسلام، تفاجئهما اللعبة بأمور دقيقة وغير متوقعة.

يؤكد هشام ماجد أن “هناك الكثير من المفاجآت، أترك تفاصيلها للحلقات كي لا أفسد عنصر التشويق على المشاهد، لكن يمكنني القول أن ثمة نجوم جدد سينضمون إلى اللعبة”. وفي وقت يُعرب عن سعادته بما يمكن وصفه بالاكتساح غير المسبوق للعمل، يشير إلى “أننا نتعب ونجتهد على كل أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن سر “اللعبة” يكمن في أنه أكثر عمل حقق تفاعلاً من قبل الجمهور، إذ أن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقاً على حساب آخر”. ويضيف بالقول أنه “بعيداً عن كون النص مكتوب بطريقة ممتازة، معنا ممثلين كوميديين كبار، ومخرج هو “كوميديان” بالفطرة”. ويردف بالقول أن “العمل مع فريق الممثلين ممتع جداً، وبعد وصولنا إلى الجزء الثالث، فقد صرنا بمثابة عائلة وكل منهم له الفضل في أن “اللعبة” حقق كل هذا النجاح، تحت قيادة المخرج معتز التوني”.

الجدير ذكره أن شركاء شيكو وهشام ماجد في الموسم الجديد هم كالعادة مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، منى أحمد زاهر، محمود حافظ وآخرين.

يُعرض “اللعبة- اللعب مع الكبار” مع شيكو وهشام ماجد الآن على “شاهد VIP”.