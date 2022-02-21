“أحداث محيرة جدًا”.. تامر حسني يطل من كواليس فيلمه الجديد “بحبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم المصري تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بحبك” في مصر، وذلك استعدادًا لعرضه في الصالات السينمائية خلال العام الجاري.

وشارك تامر حسني الجمهور صورًا من كواليس تصوير الفيلم، وجمعته الصور بالممثلة المصرية هنا الزاهد ومدحت تيخا والقائمين على الفيلم.

وكشف تامر حسني أن أحداث الفيلم “محيّرة جدًا”، إذ علّق على الصور قائلًا: “مساء الهنا على اغلى ناس على قلبي انادي صور من اول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك) طبعاً في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك دا طبعاً مقصود عشان في درامة الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث فعلاً محيره جداً .. الفيلم اكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم و المستقبل الجميله هنا الزاهد”.

وأضاف: “و مبسوط اني اول من اكتشفها في بداية حياتها و في الفيلم دا بكتشفها تاني و بقدمها بشكل جديد عليها و عليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميله و للأسف لسه مصورش علشان انزل صوره بس في اول يوم تصوير له ههريه صور و انتظروا بعد ايام انضمام نجمه جميله مميزه من نجوم المستقبل اللي هيكون ليها مستقبل كبير ان شاء الله ، و فرحان جداً بإنضمام الفنان الموهوب اوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل و ربنا يكتبله فيه كل النجاح و يكرمه و يكرمنا معاه”.

يذكر أن فيلم “بحبك” من انتاج شركات “سينرچي” لصاحبها حمد بدوي، و”تي ايتش برودكشن” للمنتج حسام حسني، “و”سكاي ليميت” لصاحبها أحمد الدسوقي.