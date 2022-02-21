سمية الخشاب.. تعرضت للعنف ولهذا غاضبة من أجل "عروس الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة سمية الخشاب رفضها الاعتذار الذي تقدم به عريس الإسماعيلية، بعد واقعة تعديه بالضرب على عروسه بالشارع، مؤكدة دعمها لعروسه

الفنانة سمية الخشاب في مداخلة هاتفية في برنامج " MBCTrending". قالت: "أرفض تعامل الرجل مع المرأة بعضلاته لأنه أقوى منها جسديا، والمرأة وصلت لمرحلة جيدة في الحصول على حقوقها لكن يتبقى أمامنا طريق طويل، وبعض الرجال لديهم جهل ويعتقدون أن بإمكانهم ظلم المرأة لأنها ضعيفة".

وعن ظهور عروس الإسماعيلية مع زوجها بعد الواقعة، علقت سمية، قائلة: "لاأعرف ظروف عروس الإسماعيلية وهل عندها أهل، وهي بالتأكيد اضطرت لرد الفعل الذي صدر عنها خوفا من الفضائح وكلام الناس، لكن أنا معها قلبا وقالبا، وأحزنني رد فعلها لكن لا أستطيع لومها"

الفنانة سمية الخشاب، ردت على سؤال هل كانت انتفاضتك للدفاع عن "عروس الإسماعيلية" بسبب تعرضك للعنف؟، وقالت: "طبعا تعرضت لعنف ولهذا أنا غاضبة أكثر من أي شخص آخر".

سلام يا راجل

الفنانة سمية الخشاب، كانت قد نشرت عبر حسابها في موقع "تويتر"، عدة تغريدات غاضبة عقب على تداول مقطع فيديو لعروسين في محافظة الإسماعيلية، واعتداء العريس على عروسه في يوم الزفاف.

وكتبت الخشاب : "أي راجل لازم يعرف أنه احترامه للأنثى من احترامه لنفسه، يا إما بقى يروح يعيش مع الحيوانات ويطبق قانون الغابة، وساعتها يبقى على الرجولة والإنسانية السلام.. سلام يا راجل..عروس الإسماعيلية".

تعرضت للضرب

جدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب، سبق وكشفت عن تعرضها للضرب والتهديد بالقتل، من زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

وتحدثت سمية، خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة"، عن تعدي "سعد" عليها بالضرب كثيرًا حتى أجرت عملية استئصال الطحال، وأن حياتها كانت معه في خطر.