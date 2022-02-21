"خادم الشعب".. قصة مسلسل كوميدي منح فولوديمير زيلينسكي كرسي الرئاسة بأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع تصاعد الأزمة التي يمر بها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وتزايد مؤشرات اشتعال الحرب داخل وحول أراضى تابعة لبلاده يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، عاد الحديث عن بداياته الفنية من خلال المسلسل الكوميدي "خادم الشعب Servant of the People".

وبدأت شهرة فولوديمير زيلينسكي، بعد تقديمه كمنتج وبطل مسلسل كوميدي بعنوان "خادم الشعب"، وجسد به شخصية مدرس تاريخ.

وتم تصوير المسلسل عام 2015، في مدينة كييف، والقصر الرئاسي، وعُرض للمرة الأولى عبر إحدى القتوت المحلية في أوكرانيا، في نفس العام.

وفي عام 2017 عُرض الموسم الثاني من المسلسل، عبر منصة "نتفليكس" العالمية، ونال نسبة مشاهدة عالية، وتم تقديم الموسم الثالث في مارس عام 2019.

وتدور أحداث المسلسل، حول مدرس تاريخ يدعى "فاسيل"، قرر الدخول في مواجهة مع الفساد، وتأسيس حزب سياسي يحمل اسم "خادم الشعب"، للترشح للرئاسة في بلاده، قبل الوصول بالفعل إلى منصة الحكم.

"زيلينسكي" الحاصل على شهادة جامعية في دراسة القانون، انتقل إلى المجال الفني، وأسس شركة إنتاج أفلام رسوم متحركة، وعروض تلفزيونية، وقدم عام 2015 مسلسل "خادم الشعب".

بعد 3 سنوات من تقديم "خادم الشعب"، وتحديدا في مارس 2018، قرر فولديميرزيلينسكي، تأسيس حزب حمل اسم مسلسله "خادم الشعب"، وفي العام التالي رشح نفسه في انتخابات الرئاسة.

وعام 2019، حقق زيلينسكي، فوزاً كاسحاً على الرئيس السابق بيترو بوروشنكو بحصده 73% من أصوات الناخبين، وتولى رئاسة أوكرانيا.