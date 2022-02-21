إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد نجليها من يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت السيناريست إنجي علاء بعيد ميلاد نجليها "عبدالله وعبد الرحمن" من الفنان يوسف الشريف، الذي يوافق يوم 20 فبراير الجاري.

ونشرت إنجي، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد ولادي عبدالله وعبدالرحمن، ربنا يحفظهم ويهديهم ويبارك لي فيهم هم وأختهم يارب".

وأعلنت السيناريست إنجي علاء، مؤخرا، تعافيها من فيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكشفت عن الأعراض التي مرت بها طوال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي علاء كان مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في السباق الرمضاني 2021، بطولة يوسف الشريف، ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي".