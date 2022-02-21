انتظر الموتَ شنقًا.. فمات بأغرب طريقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:15 صباحاً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 9:44 صباحًا

لا ريب أن كل سجين يحلم ان يغادر الى الحرية ويترك القضبان التي تأسره ويتحرر من الأحكام التي تقيده، لا سيما ان كان هذا السجين محكوما بالاعدام وبعدم رؤية الحرية مرة أخرى.

هذا الحلم أصبح حقيقة لرجل ايراني، بعدما صدر إلغاء حكم الاعدام بحقه. لكن، سرعان ما تحولت هذه الحقيقة الى حادثة شديدة الغرابة. اذ توفّي الرجل المدان بتهمة القتل لشدة الفرحة التي غمرته بعد علمه بالقرار القضائي

وفي هذا الاطار، أفادت صحيفة “همشهري” الإيرانية، بأن رجلا يدعى “أكبر” من سكان مدينة بندر عباس جنوب إيران ارتكب جريمة قتل عام 2004، وأن هذا القاتل كان يكافح على مدار 18 عاما كابوس المشنقة.

وفي أثناء المحاكمة، سمع المدان والدي الضحية وقد سامحاه، مما غمره بفرحة كبيرة للغاية أدت إلى إصابته بجلطة، وفقد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إن الرجل المتوفي وأشارت إلى اسمه بـ”أكبر”، قضى كل هذه السنوات في خوف من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بسبب ارتكابه جريمة القتل وهو في سن 37 عاما.

وأضافت : “بعد جهود من قبل مسؤولي مجلس تسوية المنازعات والمشاكل في بندر عباس، تمكنوا من إقناع أهل الضحية والحصول على موافقة العفو عن أكبر”.