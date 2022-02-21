يوسف بلايلي يتعرض لهتافات عنصرية في فرنسا.. وناديه يتحرك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:15 صباحاً - منذ 38 دقيقة

تعرض لاعب كرة القدم الجزائري الدولي، يوسف بلايلي، لهتافات عنصرية من قبل الجماهير أثناء مباراة له مع نادي بريست الفرنسي، بمواجهة فريق ريمس في الدوري الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “النهار” الجزائرية عن موقع “ساو فوت” الفرنسي، فإن هناك مطالبات قدمت إلى لجنة العقوبات والإنضباط التابعة للدوري الفرنسي (الليغ 1) للضرب بيد من حديد ومعاقبة المتهمين بهذا الفعل.

وفي الأول من شباط الحالي، أعلن نادي بريست تعاقده مع بلايلي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك قبيل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

واعتمد بريست على بلايلي في تعويض رحيل رومان فيفر الذي وقع على كشوفات نادي ليون.

في المقابل، يعتزم نادي بريست فتح تحقيق في الأنباء التي أوردتها التقارير حول تعرض اللاعب لإساءات عنصرية خلال المباراة ضد نادي ريمس، وفقاً لموقع “أر أم سي سبورت”.

وبعد نهاية المباراة بتعادل 1-1، أوضح المدير الفني للنادي الفرنسي، ميشال دير زكريان، أنه لم يسمع بمثل هذه الإساءات وأن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان مدعوما من بعض الجماهير المتواجدين في الملعب.

كما أكد مدير الرياضة في النادي، غريغوري لورنزي، أن تحقيقا سيُجرى حول إساءة محتملة للاعب الجزائري الدولي.

وسرق بلايلي الأضواء في بطولة كأس العرب التي توجت الجزائر بلقبها بالفوز على تونس في المباراة النهائية.

وشارك الثعلب الجزائري أيضا في كأس أمم إفريقيا الحالية في الكاميرون، علما أن الجزائر خرجت من البطولة من الدور الأول.