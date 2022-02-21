نادر الأتات يغني “ما بحبك” لـ حسين الجسمي ويتصدّر مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع النجم اللبناني نادر الأتات أن يتصدّر صفحات الأكثر تداولًا ورواجًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد غنائه، أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي الجديدة باللهجة اللبنانية “ما بحبك”، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج “في male” على شاشة الـLBCI.

واختار نادر الأتات غناء أغنية الفنان الكبير حسين الجسمي التي تلقى أصداءًا أكثر من رائعة في لبنان منذ صدورها قبل شهر تقريبًا، وذلك عربون محبّة وتقدير منه لنجم الإمارات والخليج.

تميّز نادر الأتات في أدائه لأغنية “ما بحبك”، فنال المقطع رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي وتداولته الصفحات الفنية بشكل واسع.

يذكر أن أغنية “ما بحبك” تعتبر باكورة أعمال الفنان حسين الجسمي باللهجة اللبنانية، وجاءت الأغنية برؤية “الجسمي” وألحانه وغنائه، ومن كلمات الشاعر منير بو عساف، وتوزيع وميكس هادي شرارة.

وتقول كلمات الأغنية: “بْعُمري ما رَح إشتَقلَك .. وْلا جِن تا إرجَعلَك أصلاً ما فيي إِبعُد .. عَنَّك أنا لا إنتَ نُصّي التاني .. وَلا بعيونَك عنواني إنتَ أقرَب لَروحي .. مِنّي أنا قَد السما ما بحِبَّك .. قد البحِر ما بحِبَّك قد الهوا ما بحِبّك .. أكتر أكيد بحِــبَّك تا الدّنيي تِخلَص .. والغالي لْوَحدو يرخَص ووقت للّي الحُب بْيِنقَص .. حُبّي بيزيد بْحاوِل إنّي عَبِّرلَك وْكِل شي بْقَلبي وَصِّلَّك فَجأة كلامي كِلّو بيصير سْكوت يا أغلى عْليّي مِني بْلَحظِة غِيابَك عَنّي بِشْعُر حبيبي إنّي خَلَص رَحْ موت”.