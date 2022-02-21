رانيا يوسف تعيش حالة من النشاط الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الممثلة المصرية رانيا يوسف حالة من النشاط الفني، بين أعمال درامية تعرض لها على الشاشات، وأعمال أخرى تقوم بتحضيرها كما تنشغل بتصوير العديد من الأعمال دفعة واحدة في الدراما والسينما.

وبدأت رانيا مؤخرا في تصوير مسلسلها الجديد والذي ستشارك به شهر رمضان القادم بعنوان “عالم تاني” من تأليف إسلام محمود يوسف وإخراج عبدالعزيز حشاد، وتتقاسم فيه البطولة مع كل من وفريال يوسف ونضال الشافعى وتقدم فيه شخصية عازفة بيانو تتعرض لحادث يغير من حياتها رأسا على عقب.

كما تعود رانيا للشاشة الكبيرة من جديد عقب فترة تغيب زادت عن العامين من خلال فيلم ملك والذي وقعت عقده مؤخرا حيث كتبت عبر حسابها على صفحتها الرسمية عبر الانستغرام :” توكلنا على الله، استنوني في فيلم ملك، تألف وإخراج أيمن الرفاعي” والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أنثوي حول حالة إنسانية تتكرر في كثير من المجتمعات العربية، وتجسد رانيا دورا شديدة الخصوصية يقترب كثيرا ويعبر عن المرأة في مجتمعاتنا العربية.

وقد عرض لرانيا مؤخرا عددا من الأعمال الدرامية الهامة منها مسلسل “المماليك” ويشاركها بطولته كل من بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة،

عرض كذلك لرانيا يوسف مسلسل “شارع 9” تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق.

وشاركت رانيا فى بطولة مسلسل “منورة بأهلها” من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله ، وكان من المفترض عرضه مطلع هذا الشهر على أحد المنصات الرقمية إلا أنه تم تأجيله. ومن الأعمال التي عرضت لرانيا يوسف مؤخرا مسلسل “الآنسة فرح” سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي وقد لاقى نجاحا كبيرا منذ حلقاته الأولى والذي دعا الكثيرين للمطالبة بعمل جزء خامس له.

يذكر أن رانيا تتحلى بجرأة كبيرة فى العمل مع صناع الدراما الشباب، فقد أعربت في أكثر من ندوة ولقاء عن سعادتها بالعمل مع مخرجين جدد، ومؤلفين جدد حتى ولوكانت التجربة الأولى لهم، حيث ترى أن المخرج الجديد يمتلك مواهب جديدة ويبث دماء جديدة فى الدراما المصرية والعربية بفكره الشاب ومن ثمّ فهو يعيد اكتشافها في شخصيات مختلفة ويكتشف مناطق مختلفة من الإبداع لم تكن تتوقعها بنفسها.