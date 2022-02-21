داود حسين بدور شرير في رمضان.. “الله يوفق الجميع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينشغل الفنان داود حسين حاليًا بتصوير مشاهد مسلسله الجديد “عين الذيب” في البحرين، إذ يؤدي في العمل دور شخص شرير، وقد نشر قبل أيام منشوراً للعمل، وعلق عليه قائلاً: “الله يوفق الجميع ويوفقنا”.

يُذكر أن مسلسل “عين الذيب” من إخراج محمد القفاص، وتأليف جمال الصقر، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الخليج، منهم سناء بكر يونس وأحمد عيسى وعلي جمعة ويحيى عبد الرسول وماجدة سلطان وريم أرحمة وشيماء سبت وأمل محمد ومواري عبد الله وفاطمة عبد الرحيم.

ومن المقرر عرض مسلسل “عين الذيب” خلال شهر رمضان المقبل على إحدى الفضائيات الخليجية.