عبدالله الرويشد يُعلّق على حفله الناجح في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد على الأصداء الإيجابية لحفله ضمن جلسات العاذرية في الرياض.

وقال “الرويشد” في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”: “كل الشكر والتقدير للقائمين على موسم الرياض وجلسات العاذرية وفريق العمل والحضور الجميل وأم فاهد الأجمل وشكر خاص للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ويام خصاف”.

كما نشر قبل أيام فيديو له خلال زيارة لمطعم درب الزلق، حيث شاهد المتحف الخاص بالفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا الموجود بالمطعم، والتقط صورة مع التمثال الموجود للفنان الراحل، وعلق كاتباً: (ولنا في الماضي ذكريات جميلة لا تنسى مطعم درب الزلق).

وكان الفنان عبدالله الرويشد والفنانة أحلام أقاما حفلاً في منطقة العاذرية ضمن “جلسات العاذرية”، في 17 فبراير، وكان الحفل من تنظيم روتانا وبالتعاون مع هيئة الترفيه.