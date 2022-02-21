“كانت في منتهي الحدية”.. شريهان صفعت هذا الفنان وأصابته بـ”العصب السابع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث الفنان المصري سيد صادق عن تجربته في التمثيل مع النجمة القديرة شريهان. وروى صادق حادثة حصلت معه خلال تصوير مشهد مع شريهان في فيلم “خلي بالك من عقلك” وأدّت إلى معاناته حتى الآن بسبب مرض العصب السابع، حيث صفعته على وجهه بقوة متقمصة شخصية المريضة نفسيا، وأصر المخرج محمد عبد العزيز على إعادة المشهد 3 مرات، وقال: “أخبرته وقتها إن شريهان مش بتهزر وبتضرب بجد”.

أضاف سيد صادق خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، أعاني من العصب السابع حتى الآن، بسبب “فيلم خلي بالك من عقلك”، لأن شريهان في أحداث الفيلم كانت تصاب بنوبة عصبية كلما قابلت رجلا وتضربه بالقلم.

تابع قائلا: “ضربتني قلم على وجهي أثناء أحد المشاهد في الفيلم، والمشهد تمت إعادته ٣ مرات، وللأسف كانت صفعة قوية من شريهان لأنها كانت في منتهي الحدية نتيجة الشخصية تتطلب ذلك، واخذت القلم بجد وجالي بعدها العصب السابع وما زلت أعاني منه حتى الآن، والفنانة شريهان كانت لا تمثل لكن بتعيش الشخصية بكل أحاسيسها”.

وأشار سيد صادق إلى إن أصعب مشهد له أمام الكاميرا كان فيلم “3 على مائدة الدم”، وأضاف: “كنت أقدم شخصية مدمن واحتجت إلى معرفة ما يفعله المدمنون حتى أقدمه بصدق والفيلم من بطولة محمود ياسين وإلهام شاهين”.

وأضاف صادق، أن بدايته في التمثيل ترجع إلى أيام المدرسة، وقال: “كنت زميلا للفنان نور الشريف، ولكن لم ألتحق معهد التمثيل نتيجة العمل”.