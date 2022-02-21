إليسا عن وفاة سامي كلارك: "شو محزن نخسر حدا من رموز لبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة اللبنانية إليسا، الفنان اللبناني سامي كلارك، الذي رحل أمس عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

ونشرت إليسا صورة سامي كلارك، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وكتبت: "الله يرحمك سامي كلارك، طفولتنا وشبابنا كانوا على صوتك وفنك ونجاحاتك".

وأضافت: "شو محزن إنو كل ما نخسر حدا من رموز الفن اللبناني بنشعر إنه في جزء من لبنان اللي بنحبه عم يروح، تعازي الحارة لعيلته ومحبينه".

وأعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب وفاة الفنان سامي كلارك، صباح الأحد 20 فبراير 2022، عن 73 عاما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وكتبت مايا "خبر حزين رحيل الفنان سامي كلارك اللي قدم أعمالا فنية راسخة بذكرياتنا، خصوصًا بإيام لبنان الحلوة، الله يرحمه ويصبر أهله".

سامي كلارك ولد في مايو 1948، بقرية ضهور الشوير في لبنان، وهو موسيقي ومغني ومطرب وموسيقار لبناني، تميز بصوته الأوبرالي، يعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية.

غنى بعدة لغات من بينها: الفرنسية، واليونانية والألمانية والروسية، كما نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.