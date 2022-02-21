محمود حجازي ينشر صورًا بصحبة ولاء الشريف من كواليس "أبو العروسة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمود حجازي صورًا من كواليس الجزء الثالث لمسلسل "أبو العروسة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر حجازي في الصور رفقة الفنانة ولاء الشريف، وعلق: "أول يوم حضانة لكارما طارق، أبو العروسة الموسم الثالث".

الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من بطولة النجوم: سيد رجب، سوسن بدر، صفاء الطوخي، أحمد صيام، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمد حاتم، رانيا فريد شوقي وغيرهم، ومن إخراج هاني كمال.

وتدور أحداث "أبو العروسة 3" استمراراً للموسمين السابقين، حول عائلة "عبد الحميد" بعد خروجه على المعاش وزواج ابنته "هاجر" التي مازالت تدرس بالجامعة وتخوفاتها النفسية من الزواج من "يوسف"، كما يواجه أمور حياة ابنته "زينة" مع زوجها "طارق" بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والده في سلسلة المحلات التي يمتلكها.