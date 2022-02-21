شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "نقل عام" واسم محمود حميدة يتصدران تريند تويتر في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة، والذى يتم عرضه حاليا على قناة ON، تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر في مصر، كما تصدر اسم الفنان محمود حميدة التريند أيضا، وذلك بالتزامن مع عرض حلقات مسلسل نقل عام، وتحقيقه نجاحا لافتا على المستوى الجماهيرى وعلى السوشيال ميديا.

ويُعرض مسلسل "نقل عام" من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما يعرض أيضا على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 عصراً.

مسلسل "نقل عام" تأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذى يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، لكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم فى العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح فى حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح فى تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.