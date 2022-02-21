شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده ونبيل شعيل يحييان حفلاً غنائيًا فى موسم الرياض.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطربان الكبيران محمد عبده ونبيل شعيل، لإحياء حفل غنائي بجلسات العاذرية بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، يوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير الجارى، واللذان يقدمان خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتهما لجمهورهما.

وأشعل الفنان العرب محمد عبده حفل توزيع جوائز حفل JOY AWARDS، حيث قدم أغنية "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما، وكان هاني شاكر قدم أغنية "علي الضحكاية" والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدمه كاظم الساهر والذي قدم أغنية "أحبيني" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.

وطرح فنان العرب محمد عبده مؤخرا أغنية بعنوان "كتير اشتقت" التي يتعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

أما الفنان الكويتى نبيل شعيل أطلق مؤخرا ميني ألبوم جديد بعنوان "يقولون"، وتكون من ثلاثة أغاني هي "يقولون" من ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع، والثانية "أسوأ أيامي" من كلمات وألحان علي بو غيث، والثالثة "أنا اتحراك" كلمات أحمد الصانع وألحان عبد الله الجاسم، وتوزيع الأغاني عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم.