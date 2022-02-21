شكرا لقرائتكم خبر عن سيد صادق: الزعيم قال عنى ابن بلد ونور الشريف كان زميلى فى الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سيد صادق، أنا أعشق التمثيل ولكني أختار أدواري بعناية، وعلى حسب تأثير الدور، وليس بمساحته أو عدد حلقاته أو ما شابه ذلك.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، عن حياته العائلية أجاب، لدي بنت وابني لؤي السيد سيناريست مشهور، وقدم العديد من الأفلام مثل: أحمد نوتردام وماما حامل وراجل وست ستات وغيرها من الأفلام التى وصلت إلى 15 فيلما.

وعن غيابه عن الشاشة لمدة 6 سنوات قال: لا تعليق وأنا أتمنى العودة إلى التمثيل، والأمر لا يعود لي، وأنا لا أطرق باب مخرج أو منتج حتى أعود، والحمد لله أعمل في التجارة ونجلي لؤي السيناريست الشهير رجل أعمال أيضا.

وقال الفنان سيد صادق، إن بدايته في التمثيل ترجع إلى أيام المدرسة وكنت زميل للنجم نور الشريف، وكانت في منافسة فنية بيننا، ولم أدخل معهد التمثيل نتيجة العمل.

وأضاف: أنا رجل أعمال ومستورد قطع غيار وتاجر سيارات في السابق، ولكني أعشق التمثيل وهو هواية.

وعن اختياره دائما في أدوار الشر قال، المخرجين حصروني في تلك الأدوار بسبب بنيتي الجسدية.

وعن الكيمياء بينه وبين عادل امام ومشاركته في العديد من الأعمال قال سيد صادق: الزعيم تكلم عني بشكل جيد قائلا ده ولد ابن بلد وعن أفضل أفلامه مع عادل إمام قال التجربة الدنماركية حتي ولو مشهد واحد شرف لى مع الزعيم.