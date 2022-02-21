شكرا لقرائتكم خبر عن لعيب أوى.. على ربيع يكشف مهاراته فى عالم كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك على ربيع متابعيه على موقع "إنستجرام" بمجموعة من المهارات التي يمتلكها في عالم كرة القدم، إذ قام بنشر فيديو له وهو يقوم بمداعبة الكرة على طريقته الخاصة، حيث كان ربيع واحد من الفنانين الذي سبق لهم أن مارسوا كرة القدم مثلما سبق وصرح عن ذلك في أكثر من مناسبة، وبالتالي يمتلك موهبة في عالم الكرة.

وكتب على ربيع فى تعليقه على الفيديو: "لعيب أوي".

كما سبق وتفاعل الفنان على ربيع مع متابعيه على موقع إنستجرام على طريقة حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك أبو جبل، وذلك من خلال صورة له وهو يقف حارس مرمى، وعلق عليها بكتابة: Alaski.





على ربيع

وذلك فى إشارة للقب أبو جبل الذى اشتهر به فى بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت فى الكاميرون، وهو: "جاباسكي"، وما أن نشر ربيع الصورة حتى تفاعل معه متابعيه.

من ناحية أخرى، أوضح محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، الكثير من الأمور الشائكة التي ارتبطت باسمه في الأيام الأخيرة، بعد تألقه مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع الزمالك.

وأكد أبو جبل أنه لم يتواصل مع مسئولى النادي الأهلي بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع الزمالك، وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي": لم يحدث أي تواصل بيني وبين الأهلي في الفترة الأخيرة بشكل نهائي، وليس لدى أى مشكلة أن أجلس بديلاً للشناوي في المنتخب مرة أخرى إذا كان المدرب يرى أن هذا لمصلحة الفريق، وأشكر هيفاء وهبي على متابعتها لي وأشكرها وأقول لها بالتوفيق".