“وداعآ غراندايزر لبنان”.. النجوم ينعون الراحل سامي كلارك

كتب امير فتحي في الاثنين 21 فبراير 2022 02:47 صباحاً - توفي المغني اللبناني، سامي كلارك، عن 73 عاماً في بيروت، أمس الأحد، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات حقق بعضها نجاحاً كبيراً خصوصاً في ثمانينيات القرن العشرين.

وكان كلارك يعاني من مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وخضع عام 2019 لجراحة القلب المفتوح.

وفي رصيد كلارك حوالي 700 أغنية تنوعت بين أنماط مختلفة، منها العاطفي والوطني وأغنيات الأطفال، من أشهرها “آه على هالأيام” و”قومي تنرقص يا صبية” و”قلتيلي ووعدتيني”.

كما غنى بلغات كثيرة بينها الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية.

لكنّ انتشار سامي كلارك القوي في العالم العربي يعود خصوصاً لغنائه شارات مسلسلات كرتونية حققت نجاحاً كبيراً في ثمانينيات القرن الماضي ولا تزال تتردد حتى اليوم، أبرزها “غريندايزر” الذي غنى له أغنية المقدمة والنهاية، و”جزيرة الكنز” إضافةً إلى بعض الإعلانات.

وقد نعى الراحل عدد من النجوم كان من بينهم الفنانة السورية اصالة التي كتبت: “الله يرحم هالإنسان اللي كان قلبه متل الفلّ الغنّان المُحبّ الخلوق .. عزائي لعائلته وبدعي ربي يعينهم على هالفراق”.

كما كتبت الفنانة مايا دياب في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “خبر حزين رحيل الفنان #سامي_كلارك اللي قدم أعمال فنية راسخة بذكرياتنا خصوصًا بإيام لبنان الحلوة الله يرحمه ويصبر أهله”.

أما الفنانة داليدا خليل فقد كتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “وداعا سامي كلارك، وداعآ غراندايزر لبنان”.